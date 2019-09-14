Her yıl çıkardığı telefonlarla telefon sektörüne damga vuran Apple markası bu yıl da yine Eylül ayında yaptığı etkinlikle yeni modellerini tanıtıma sundu. Yeni cihazını global pazarda satmaya hazırlanan Apple Amerika fiyatlarını da açıkladı. Türkiye'den de oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan markanın, Türkiye fiyatları merakla bekleniyordu. Öyle pek çok kişi İphone 11, İphone 11 Pro ve İphone 11 Pro Max ne kadar? Şeklinde aratmalar yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İphone 11 ne kadar?

İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE 11 PRO MAX NE KADAR?

Haberimizin içerisinden sizlere yeni iPhone'larla ilgili tüm detayları açıklıyoruz. İşte iPhone 11'in fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bilgileri...