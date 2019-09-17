Atak’tan mobil oyun hamlesi

Türkiye'nin kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri Atak için mobil oyun geliştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bir dizi yenilikle ziyaretçilerin karşısına çıkacak. İlk kez geçen aylarda Paris Air Show'da tanıtımı yapılan 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli, TEKNOFEST'te yerini alacak. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak.