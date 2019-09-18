Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren AnkaGeo şirketi, Türkiye'nin kara yollarını 360 derece panoramik olarak görüntüleyen mobil haritalama aracını Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.

Yerli ve milli teknoloji üretimi hedefiyle konumsal teknolojiler alanında faaliyet gösteren AnkaGeo şirketi, aralarında Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kamu kuruluşuna hizmet veriyor.

TEKNOFEST İstanbul'da 360 derece panoramik görüntüleme yapabilen mobil haritalama aracını ziyaretçilerin ilgisine sunan şirket, ölçekli-ölçeksiz panoramik görüntüleme, harita üretimi, yatırım takip sistemleri, akıllı şehir kamu uygulamaları geliştiriyor.

"PANORAMİK ÇEKİM YAPIYOR, YOL PROFİLİ ÇIKARIYOR"

AnkaGeo Mobil Haritalama Aracı Proje Yöneticisi Okan Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Yıldız Teknopark bünyesinde kurulan şirketin faaliyetlerine panoramik görüntüleme sistemleriyle başladığını belirterek, sonrasında bu sistemlere GPS, lazer ve profil sistemini entegre ettiklerini söyledi.