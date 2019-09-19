Apple duyurdu: iOS 13 güncellemesi resmen yayınlandı! iOS 13 hangi cihazlara gelecek, özellikleri neler ve nasıl indirilir?
Edinilen son dakika bilgisine göre, iOS 13 güncellemesi resmen yayınlandı! Apple'ın geçtiğimiz günlerdeki iPhone 11 etkinliğinde müjdesini verdiği ve kullanıcıların merakla beklediği iOS 13 güncellemesi bugün itibariyle erişime sunuldu. iOS 13 özellikleri oldukça kapsamlı olmakla beraber; yenilikleri ile iPhone kullanıcılarının deneyiminin arttırılması hedefleniyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'iOS 13 güncellemesi hangi cihazlara uyumlu ve nasıl indirilir?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Haberimizin detaylarından iOS 13 özellikleri ve hangi cihazlara uyumlu olduğu hakkında bilgi edinebilir; yükleme işleminin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenebilirsiniz.
Küresel teknoloji devi Apple, iOS 13 güncellemesinin duyurulduğunu resmen açıkladı. Performans ayarlarından karanlık moda kadar çok sayıda yeniliği içeren iOS 13 güncellemesi, kullanıcıların deneyimini arttırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone 11 etkinliğinde kapsamlı bir şekilde iOS 13 özellikleri ve getirdiği yenilikleri açıklamıştı. Öte yandan, ilgili güncelleme belirli sayıda cihazları kapsıyor. Zira, Apple, politikası belirli bir zamandan sonra eski telefonlarına güncelleme desteği vermeyi sonlandırıyor. Peki, iOS 13 güncellemesi hangi cihazlarla uyumlu?
iOS 13 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?
Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından iOS 13 güncellemesinin nasıl ve nereden yükleneceği hakkında bilgi sahibi olabilir; getirdiği yenilikleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.