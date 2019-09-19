Küresel teknoloji devi Apple, iOS 13 güncellemesinin duyurulduğunu resmen açıkladı. Performans ayarlarından karanlık moda kadar çok sayıda yeniliği içeren iOS 13 güncellemesi, kullanıcıların deneyimini arttırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone 11 etkinliğinde kapsamlı bir şekilde iOS 13 özellikleri ve getirdiği yenilikleri açıklamıştı. Öte yandan, ilgili güncelleme belirli sayıda cihazları kapsıyor. Zira, Apple, politikası belirli bir zamandan sonra eski telefonlarına güncelleme desteği vermeyi sonlandırıyor. Peki, iOS 13 güncellemesi hangi cihazlarla uyumlu?

iOS 13 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından iOS 13 güncellemesinin nasıl ve nereden yükleneceği hakkında bilgi sahibi olabilir; getirdiği yenilikleri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.