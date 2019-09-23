Teknofest’e rekor katılım

İlk 5 gün toplam 1 milyon 20 kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST, dün kapanış gününde de yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak 1 milyon katılım hedefini neredeyse ikiye katladı. Toplu taşıma ve kendi araçlarıyle festivale gelmek isteyen vatandaşlar havalimanı ve çevresinde de yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. TEKNOFEST bu anlamda İngiltere'de düzenlenen ve 2018'te 1 milyonun üzerinde, bu yıl ise 800 bin ziyaretçiyi ağırlayan 'Bournemouth Air Festival'ini büyük bir farkla geride bırakarak dünyanın en büyük havacılık etkinliği oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda kurulan festival alanına gelmeye başlayan katılımcılar, etkinlik alanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde hava ve kara araçlarını yakından görme fırsatı bulan ziyartçiler, bol bol fotoğraf çektirirken, festivalde son uçuşlarını yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileni de büyük bir ilgiyle takip etti. T-129 ATAK helikopterlerinin harmandalı gösterisi de büyük alkış aldı. Pazar günü olması nedeniyle festivale İstanbul dışından katılımda çok fazlaydı. İşte o ziyaretçilerden bazıları;Bütün bir yıl bu etkinliği bekledim. Bir günümü de ayırdım, kalktım Bursa'dan geldim. Geldiğime kesinlikle değdi.Ülkemiz açısından mükemmel bir duygu içerisindeyim. Geleceğimizi çok daha parlak günler bekliyor. Aşırı yoğunluk vardı yolda tabii, son gün olduğu için. Benim en çok ilgimi çeken son teknoloji silahlar oldu.Çiftlikköy'den Taşköprü İlk-Ortaokulu olarak öğrencilerimle birlikte geldik. Bugün ülkemiz ile bir kez daha gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi de bu anlamda meraklandırmak amacımız. Girişte büyük yoğunluk vardı ama normal. Hem Pazar, hem de son gün.TEKNOFEST'ınkapanış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende bir teşekkür konuşması yapan Selçuk Bayraktar " TEKNOFEST'in ikinci yılında 'gökyüzüne bakan her çocuğun gözlerindeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır' demiştik. O parıltıya 6 gün boyunca sabah ve akşama kadar her gün şahit olduk. 1 milyon 720 bin katılımla dünya rekoru kırdık. İnanıyorum ki artık Milli Teknoloji Hamlesi aşısı tuttu. 50 bin genç kardeşimiz ve sonrakiler ülkemizi teknolojide inşallah lider yapacaklar"dedi. Törende konuşan Oktay da "Bu festival, hayallerin insanı nasıl harekete geçirebileceğinin sembolüdür" diye konuştu