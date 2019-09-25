Google, Gmail için karanlık mod temasını içeren güncellemeyi bugün yayınladı. Gmail'in karanlık mod teması Android 10, iOS 11, iOS 12 ve iOS 13 için bugün kullanılabilir hale geldi.

Android 10 kullanan birkaç telefon için Gmail'in karanlık mod teması iki haftadır kullanılabiliyordu. Google, bugün bütün Android 10 telefonlar ve iOS 11, 12 ve 13 içinde kullanıma açtı.

Android 10 yüklü telefon kullanıyorsanız, Gmail'in karanlık mod temasını kullanmak için telefonunuzun karanlık modunu etkinleştirmeniz yeterli. Telefonunuzun karanlık modunu kullanmadan Gmail'in kendi ayarlar menüsünden de uygulamanın karanlık mod temasını aktif edebilirsiniz.

Google Pixel'lerde güç tasarruf modunu açtığınızda Gmail'in karanlık mod teması etkin hale gelecektir.

DİĞER SÜRÜMLER İÇİN 15 GÜN SONRA YAYINLANACAK

iOS 11 ve iOS 12'yi güncellemesini kullanan iPhone kullanıcıları, Gmail'in karanlık mod temasını uygulamanın ayarlarından açabilir. iOS 13 kullanıcıları ise karanlık modu etkin hale getirdiklerinde Gmail'in karanlık modu aktif olacak.

Google, diğer Android ve iOS sürümlerini kullanan kullanıcılar için Gmail'in karanlık mod temasını 15 gün sonra yayınlayacağını duyurdu.

Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre siyah pikseller beyaz piksellere göre daha az enerji harcıyor. Bu nedenle telefonunuzu ya da harici olarak uygulamaları karanlık modda kullanırsanız telefonunuzun enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda Gmail'i karanlık modda kullanarak daha rahat bir okuma deneyimi elde edebilirsiniz. (Webtekno)