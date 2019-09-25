Paris Sorbonne Üniversitesi ve Business Management Institute (BMI) gerçekleştirdikleri iş birliğiyle, Türk yöneticilere özel, dijital çağın liderlerini geliştirmek amacıyla, "Global Dijital Liderlik – Dijital Transformasyon Liderliği Sertifika Programını'' Ekim 2019'da başlatıyor. Hali hazırda kurumlarda orta-üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmakta olan ve min. 10+ yıl deneyime sahip iş dünyası profesyonelleri programa kabul ediliyor.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0; 2017 yılı başlarından beri üzerinde çok konuşulan iki kavram. Fakat her ikisi de gündemde yer ettiği, konuşulduğu kadar kurumların hayatına derinlemesine girmiş durumda değil. Türkiye'de dijital değişim henüz bütün bir resim olarak ele alınmıyor. Sorbonne Üniversitesi ile geliştirilen "Global Dijital Liderlik" programı, Türkiye'deki yöneticilerin bu eğitimdeki uygulamalardan ilham alarak kendi organizasyonlarına dijital dönüşümü uygulayabilmelerini ve bu büyük resmi görmelerini sağlamayı hedefliyor.

Ekim 2019'da başlayacak programın ilk ayağı İstanbul'da KPMG ve Vodafone'un katkılarıyla İTÜ-Vodafone Future Lab'te 2 gün sürecek olup, ikinci ayağı ise 5 gün boyunca Paris'te Sorbonne Üniversitesi kampüsünde geçecek. Program sadece akademik bilgi sağlamayı değil teori ve pratiği bir araya getirmeyi hedeflemekte. Program içeriğinin %40'ı akademik bilgi aktarımından oluşken %50'si ise bu edinilen bilgileri hayata geçirme, yöneticilerin bu bilgileri nasıl şirketlerine dönüştüreceklerine dair olacak. İçeriğin %10'u ise farklı sektörler ve alanlardaki konuşmacıların kendi kurumlarında dijital süreçlere nasıl entegre olduklarını ve dijitalin kendi alanlarına katkılarını aktarmalarıyla ilgili olacak.