Yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda Apple, cihazlarını mümkün olduğunca güncel tutmak için oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Bu da bazen 4-5 yaş arası cihazların hala büyük güncellemeler almaya devam edeceği anlamına geliyor. Apple'ın iOS 12.4.2 şeklinde bir güncelleme yayınlaması da bu düşünceyi daha da güçlendirmiş oldu.

GÜNCELLEME İÇERİĞİ NEDİR?

iOS 13 henüz yeni çıkmış hatta cihazlara yayınlanmıştı. Buna rağmen Apple, uyumsuz olması nedeniyle en son sürüme güncellenemeyen cihazları unutmadı. İOS 12.4.2, iOS 13'te bulunan değişiklik ve iyileştirmeleri tam olarak getirmeyecek olsa da, bazı hataları gidermek ve muhtemelen daha fazla güvenlik sağlamak için iyi olacak gibi görünüyor.

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İOS 12.4.2 güncellemesi için uygun olan cihazlar arasında iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPhone 5'ler, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus bulunuyor. Dolayısıyla, bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz güvenli olması ve cihazınızı güvenlik özellikleri ve hata düzeltmeleriyle güncel tutması için en son sürüme güncellemeniz iyi bir fikir olabilir. (Webtekno)