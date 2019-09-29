Dünya çapında marka olacak

'Orchestrator LEO' yazılımı ve bulut bilişim alanında geliştirdikleri ürünlerle sadece Türkiye'de değil dünya çapında da marka olma hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Serkan Koçak, şunları söyledi: "Bu kapsamda Hollanda'da başladığımız çalışmalara 2019 yılında da İngiltere ve Avustralya'da ofis açarak devam ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bulut bilişim sektöründe Avrupa'nın önde gelen teknoloji markaları arasında gerek şirket içi yaşam kalitesiyle gerekse hizmet kalitesi, ürün yelpazesi ve güvenilirliği sayesinde Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olmayı hedefliyoruz."