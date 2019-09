En dijital keçi çiftliği

'Yeşilköy Keçi Çiftliği' kapasitesinden ekipman teknolojisine ve on binlerce hayvan arasından gen haritası kriterine göre seçilen keçileriyle Türkiye'de bu anlamda hayata geçirilen en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Damızlık keçi çiftliği toplam 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yeşilköy yöresinde kurulan Yeşilköy Keçi Çiftliği'nin Yöneticisi Ufuk Bilgi, "İzmir'de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan'dan Arap Yarımadasına kuzeyde Rusya'dan Kuzey Afrika'ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız." dedi. Keçi çiftliklerinin yatırımcılar için cazip bir alternatif olduğuna dikkat çeken Ufuk Bilgi, dünyada ve Türkiye'de büyüyen keçi sütü pazarı ile birlikte, somatik hücre ve bakteri sayısı minimum olan süt bulmanın çok zor olduğunu belirtti. Bilgi, "Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir marka olarak ülkemizin hayvancılık endüstrisine ışık tutacak ve özellikle hayvan ürünleri ihracatını ciddi anlamda değiştirecek bir yatırıma imza attık. Her detayına önem verdiğimiz damızlık keçi çiftliğimizde yer alan keçi ve tekelerimiz on binlerce hayvan arasından özenle seçildi. Tamamı pedigri kayıtlarına sahip, tüm hastalıklardan ari, sertifikalı keçilerimizi en sağlıklı ve verim alabileceğimiz iklimde yetiştiriyoruz. Biyogüvenlik risk değerlendirmesi sonucunda İzmir Kemalpaşa Yeşilköy'de yakın bölgede başka hiçbir hayvansal üretimin bulunmadığı bir mevkide çiftliğimizi kurmaya karar verdik. Yeşilköy Keçi Çiftliği, sağlık yönünden koruyucu tüm tedbirlerin alındığı Türkiye'nin en modern keçi çiftliği" dedi. Uzun vadede keçi sütü tozu üreteceklerini de ifade eden Ufuk Bilgi " Kontamine olmamış yağsız keçi sütü tozu dünyanın her yerinden talep görüyor. Yeşilköy Keçi Çiftliği'nde üretilecek keçi sütü tozları ile bu pazarda da çok iddialı bir konuma geleceğiz." dedi. Çiftlik, Avrupa Birliği standartları üzerinde Yeşilköy Keçi Çiftliği'nde metrekare başına düşen keçi sayısında da Avrupa Birliği standartlarının üzerine çıkıldı. Tüm hastalıklardan ari sertifikalı keçilerden, son teknoloji süt sağım sistemi ile yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyacın en sağlıklı ve verimli şekilde karşılanması hedefleniyor. Anne Sütüne En Yakın Süt Doğal homojenize olan keçi sütü anne sütüne en yakın süt olmasıyla biliniyor. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada pazarı günden güne artan keçi sütünde bulunan vitamin A, fosfor, magnezyum ve selenyum miktarı ile anne sütünden sonra tüketilmesi öneriliyor. Laktoz oranı bakımından yüksek proteinlerine sahip olması nedeniyle keçi sütü değerli besin ögelerini içeriyor. Yeni doğan bebekler, anne sütü alamadığı dönemlerde ihtiyaç duyacağı besin elementlerini keçi sütünden karşılayabiliyor. Keçi sütündeki bakteri miktarının ve yağ oranının diğer hayvanlardan daha az olması, diş ve kemik gelişimi için de iyi bir kalsiyum kaynağı bilinmesi keçi sütü ve ürünlerine olan talebi artırıyor.