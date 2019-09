Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un yöneticileri Türk ev ve mutfak sanayicileri ile buluşmak için Türkiye'ye geldi. Hong Kong'da yaklaşık 1.250 firmanın katılacağı ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın Türk firmalarına Asya'ya açılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Mega Show'un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri'nden Peter Cheung dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını söyledi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de fuara beşinci kez katıldıklarını ve katılımcı sayılarının her yıl arttığını söyledi. Comasia'nın düzenlediği Mega Show fuar serisi Hong Kong'da her yıl Ekim ayında düzenleniyor. Hediyelik Eşya ve Promosyon, Ev ve Mutfak Eşyaları, Oyuncaklar ve Bebek Ürünleri, Noel ve Bayram Ürünleri, Spor Ürünleri, Kırtasiye, Giyim ve Moda Aksesuarları ile Sağlık ve Banyo Ürünleri olmak üzere başlıca 8 fuar 20-23 Ekim ve 27-29 Ekim olmak üzere iki ayrı tarihte düzenlenirken, bu fuarlara 130'dan fazla ülkeden 4 bin firma ve 50 bini aşkın uluslararası alıcı katılıyor. Mega Show fuar serilerinin Çin'de yapılan Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en kapsamlı fuar hareketliliği olduğunu ve sadece uluslararası alıcılarla buluşmak değil aynı zamanda Asya pazarına girmek için büyük fırsat yarattığını belirten Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri'nden Peter Cheung, geçen sene 51 bin 500 alıcıyı ağırladıklarını belirtti. Bu fuarların 1992 yılından bu yana yapıldığını belirten Cheung, Türk firmaları için de yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarını kuvvetlendirmek için çok önemli bir şans olduğunu kaydetti. 20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı için Türkiye'de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye'den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğuna işaret etti.