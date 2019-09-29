Rekabetçi ortamın bulunduğu günümüz piyasalarında, ürünün sadece iyi görünmesinin yanında yeni bir işlev, bir fikir sunması da son derece önemli. Piyasada başarılı olmak için ya markanızın aynı fiyatın içerisinde yeni bir işlev sunması ya da aynı ürünü daha düşük bir fiyata rafa çıkarabilecek altyapıya sahip olması gerekiyor. Bir markanın ürünlerinde görsel bir tutarlılık sergilemesi de markanın değeri açısından oldukça önem taşıyor. İşte bu noktada devreye tasarım giriyor. Kullanıcı odaklı ilerleyen tasarım çalışmalarıyla; çok satan ürüne ulaşmak şirketlerin cirosunu, kârlılığını ve itibarını artırıyor. Hemen her sektörde tasarımda iyi olan firmalar hep öne çıkıyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) oluşturuyor. Hâl böyle olunca KOBİ'lerin yaptıkları her iş, gittikleri her yol daha da önem kazanıyor. Tasarımın gücünü keşfeden KOBİ'ler rakiplerini solluyor. Bu da Türkiye ekonomisinin büyümesine katma değer kazandırıyor.Ev gereçlerinden yapı ürünlerine, mobilyadan dalış ekipmanlarına kadar oldukça geniş yelpazede ürünler tasarlayan Mete Mordağ, tasarımın, piyasaya sadece farklı kılıflar sunmaktan ziyade yeni çözümler geliştiren, sosyal yaşamı ileri götüren fikirler sunduğunu söylüyor ve ekliyor: "Türkiye'de firmaların özellikle son 10 yılda endüstriyel tasarımın gücünü keşfettiklerini söyleyebiliriz. İyi tasarım, mühendislik ve pazarlama ile sentezlendiğinde ortaya başarılı bir ürün çıkıyor. Bu üçünü birbirinden ayrı düşünmek imkânsız. İyi fikri düşünmek, tasarlamak, uygulamak ve pazarlamak zorundasınız. Ar-Ge süreçlerinde ve sonrasında ürünün pazara sunumunda endüstriyel tasarımın oluşturduğu teknik ve görsel altyapının önemli bir payı var. Tasarım sürecinde ürüne ait parça sayısını azaltmak, teknik detayları basitleştirmek hem uygulama sürecini hızlandırıyor hem de ürünün etiket fiyatına doğrudan yansıyarak marka ve kullanıcı için büyük bir artı değer oluşturuyor. İster teknoloji ister pazarlama odaklı olsun her sektörde tasarım artık olmazsa olmaz."2007'den bu yana farklı sektörlerden markalar için kalıcı tasarımlar üzerinde çalışan Mete Mordağ'ın tasarım sürecinin içerisinde inovasyon oldukça önemli bir yer tutuyor. Şu ana kadar altı farklı sektörde, müşterilerine kazandırdığı 25'i aşkın patentin altında imzası bulunan Mordağ, "Bu tip yenilikçi özellikler, piyasaya bir ilki sunmasını sağlayarak, markaya fiyat belirlemede de oldukça önemli avantajlar sağlıyor." diyor. Mordağ'ın Nova Plastik için tasarladığı Bella plastik rezervuar sisteminin patentli boyun yapısı sektörün yıllardır ortak problemi olan üretim sonrası kapak uyum problemlerini tamamen ortadan kaldırdı. Bugün plastik rezervuar pazarındaki en önemli patentlerden biri olan bu detaylandırma, boyunluk parçası sayesinde aynı zamanda ürün üzerinde farklı renk kombinasyonları oluşturulmasına izin veriyor. İyi tasarımın doğrudan yatırım maliyetlerinde oluşturduğu katma değere örnek olarak ise; Palmiye için tasarladığı dış mekân motorlu tente sistemleri Storexy ve Pente verilebilir. Bu tasarımla ayrı iki ürün için yan metal enjeksiyon kapakların ortak olarak kullanılması sağlandı. Bu detaylandırma yatırım maliyeti anlamında firma için yaklaşık 100 bin TL'lik bir tasarruf anlamına gelirken, seri üretimdeki stoklama maliyetlerinde de önemli tasarruflar sağladı. Türkiye'nin tasarım ve fikir üretmede oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyen Mete Mordağ, "Yurtdışı pazarı ürün geliştirme süreçlerinde, endüstriyel tasarımın ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda oldukça deneyimli" diyor.