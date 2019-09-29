Milyar dolarlık tasarrufun şifresi... Bağımlılık azaltılmalı

Türk toplumu teknoloji alanında yıllarca aşina olunan yabancı markalara teslim olmakla kendini daha güvende hissediyor. Özellikle Türkiye'deki firmalar, kamu kurumları yabancı menşeli yazılımlara her yıl çok ciddi bütçeler ayırıyor. Ödemeler döviz üzerinden olduğu için artan kurlarda görülen ataklar hemen maliyetleri yükseltiyor. Bir başka deyişle yerli ve milli ürün kullanalım derken yerli teknolojileri tercih edenler sınırlı kalıyor, yabancıya bağımlılık sürüyor.Buna karşılık yerli imkanlar ve Türk mühendislerinin geliştirdiği birçok yazılım ve teknolojik hizmet söz konusu. Şef Bilişim AŞ bünyesindeki PlusClouds bunlardan biri. Yüzde 100 yerli mühendislerin kontrolünde olan PlusClouds, bulut ve otomasyon gibi sunduğu birçok hizmetle bugün teknolojide dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltacak yetkinliğe ve teknolojik gelişmişliğe sahip. Üstelik muadillerine göre maliyetleri yüzde 75'e varan oranda düşürüyor. PlusColuds'un CEO'su Serkan Koçak, yabancı rakiplerinin sağladığı bulut hizmetinin aynısını kendi ürettikleri teknolojilerle verebildiklerine dikkat çekti. Koçak, "PlusClouds olarak geliştirdiğimiz teknolojilerin sadece yarısı Türkiye'deki şirketlerde veya devlet kurumlarında kullanılsa yıllık 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağlanır. Buna diğer yerli firmaların geliştirdiği teknoloji hizmetlerini de eklediğimiz de bu rakam çok daha fazla yukarı çıkabilir. Yüzde 100 Türk mühendislerinin geliştirdiği veri merkezlerinin uçtan uca insansız ve lisanssız yönetilmesini sağlayan 'Orchestrator LEO' bu girişimlerimizden sadece bir tanesi. Devlet kurumları da dahil olmak üzere şirketlerin neredeyse tamamı bu ürünümüzün yabancı alternatiflerine her yıl çok ciddi bütçeler ayırmak zorunda kalıyor" dedi.