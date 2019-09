Nakitsiz hayatın en güçlü girişimi

Türkiye'de ortaya çıkan dijital girişimlerden en fazla ses getiren isimlerden biri de Papara oldu. 26 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan ve BDDK tarafından verilen yetki belgesi kapsamında aynı yılın Eylül ayında faaliyetine başlayan şirket, lisanslı bir Elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. Papara geliştirdiği inovatif çözümlerle birçok alan ve sektörde ödeme sorunlarına büyük kolaylık sağladı. Papara ile ilgili yeni gelişmeleri ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hakkında Papara CEO'su İlker Diker ile konuştuk…Ana faaliyetimiz kullanıcılarımıza para transferi ve ödeme hizmetleri sunmak. Banka dışı bir kurum olarak Türkiye'de ilk MasterCard markası ile kart çıkaran şirketiz. Hala EFT sisteminden bağımsız olarak 15 banka arasında 7/24 para transferi gerçekleştirebilen ilk şirketiz. Bugün Türkiye'nin ötesinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen finans kuruluşları arasında yer alıyoruz. Geliştirdiğimiz bütün ürünler ve projeler nakitsiz toplum vizyonuna hizmet ediyor. Bunların arasında ise en iddialı ürünümüz Papara Card. Gençleri nakit yerine kart kullanımına teşvik ederek hem daha şeffaf bir ekonomi hem de çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz. Birçok banka ve PTT ile yaptığımız işbirlikleri ile kullanıcılarımızın Papara hesaplarına nakit yatırma kanallarını her geçen gün artırıyoruz. Tüm bunlara ek olarak üzerinde büyük bir keyifle çalışarak hizmete sunduğumuz Papara Kurumsal Kart ve Trabzonsporlu taraftarlar için hazırladığımız taraftar karttan söz edebiliriz. Trabzonspor ile yaptığımız iş birliğiyle, Bordo-Mavili taraftarlarımız TS Papara Card ile yapacakları alışverişlerde ilave bedel ödemeden takımlarına destek oluyor. Papara Kurumsal Kart'ımız ile de kurumsal şirketler daha hızlı işlem yapıyor. Mevcut çözümlerde kurumların personellerinin harcamalarını yönetebilmek için ya personellerine kuruma ait kredi kartı veya avans vermeleri ya da personelin kendi cebinden yaptığı harcamayı sonradan personele ödeyerek muhasebeleştirmeleri gerekiyor. Yönetimi ve kontrolü oldukça zor olan bu yöntemler Papara Kurumsal Kart sayesinde tarihe karışıyor. Tek bir ürünle kurumlar çalışanlarının tüm masraflarını, giderlerini tek bir panelden yönetirken yemek kartlarına da elveda diyor. Papara'da kurumsal hesap açan şirketler, çalışanlarına teslim ettikleri Papara Card'lar ile çalışanlarının hangi kategoride ne kadar harcama yapabileceğini kendi panelleri üzerinden yönetiyor. Papara Kurumsal Kart tüm POS ve ATM'lerde kullanılabiliyor. Kurumlar ise çalışanlarının nerelerde harcama yapabileceğini kendileri belirliyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında PTT ile büyük bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği sayesinde artık Papara kullanıcıları hesaplarına Türkiye'deki tüm PTT şubelerinden nakit para yatırabilecek. Bu hizmet sayesinde artık banka hesabı olmayan Papara kullanıcıları, tüm PTT şubelerini birer Papara şubesi gibi kullanıp hesaplarına para yatırabiliyor. Yatırılan tutarlar anında Papara kullanıcısının hesabına yansıtılıyor. Böylece kullanıcılarımızın Papara hesaplarına para yatırabilmeleri için artık 4875'i aşkın şubeye kavuştuk.Diğer yandan okul kantinlerinde başladığımız hem velilerin hem öğrencilerin mutlu olduğunu gördüğümüz Papara Edu projesi var. 2018 Aralık ayında bu projemiz ile VISA tarafından yılın girişimi ve en inovatif ürünlerden biri seçildik. Papara Edu Card projesini çocuklarımızı korumaya ve geliştirmeye yönelik bir yaklaşımla, konunun içindeki paydaşlarla birlikte ciddi bir yatırım ve geliştirme süreciyle oluşturduk. İçtenlikle söyleyebilirim ki gelir beklemediğimiz, tamamen sosyal sorumluluk odaklı yaklaştığımız bir proje. Bu projeyle genç bireylerin finansal bilince erken yaşta ulaşmasını, bütçesini yönetebilmesini, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını ve nakitsiz topluma geçişimizi hızlandırmasını hedefliyoruz. Velilerimiz çocuklarına banka hesaplarından, kredi/banka kartlarından, tüm ATM'lerden 7/24 anında harçlık gönderip bu harcamaları takip edebiliyorlar. Çocukları için düzenli harçlık talimatları oluşturabiliyorlar. Nakit taşımak zorunda olmayan öğrenciler de Papara Edu Card'ları sayesinde tüm ödeme ihtiyaçlarını tek kartla karşılayabiliyorlar.Öncelikli değer teklifimiz olan anında ve ücretsiz para transferi hizmetimizle bugün 2,5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştık ve her ay 120.000'in üzerinde yeni kullanıcı aramıza katılıyor. İşlem hacmimiz ve ihraç ettiğimiz toplam elektronik para tutarı aylık %20'nin üzerinde büyüyor. Bu yılı ise yaklaşık 50 Milyar TL'lik bir işlem hacmi ile kapatmayı hedefliyoruz. B2C hizmetlerimiz dışında B2B2C olarak tanımladığımız ödeme hizmetlerimizden bugün Yemeksepeti, Bitaksi, Yandex, UBER, Trabzonspor gibi birçok değerli kuruluş faydalanıyor.Nakitsiz topluma azami katkı sağlamak vizyonumuz. Geliştirdiğimiz bütün ürünler ve projeler bu vizyona hizmet ediyor. Nakit yerine kart kullanımını teşvik ederek hem daha şeffaf bir ekonomi hem çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz. Çok yakında kullanıcılarımıza tüm ATM'lerden işlem ücreti ödemeden nakit çekme imkanı da sağlayacağız. 2019 yılı sonunda 3 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm planlarımızı Türkiye ve dünyadaki ödemeler sisteminin dijitalleşme potansiyeli üzerine kuruyoruz. Global bir finansal teknoloji kuruluşu olma vizyonuna sahibiz ve bu yıl içinde yeni pazarlarda lisans alarak faaliyetlerimizi uluslararası seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Elektronik para hizmetleri alanında henüz Türkiye'de hiçbir kuruluşun sunmadığı hizmetleri hayata geçirme çalışmalarımız var. Yakın bir zamanda Türk Lirası hesaplarımızın yanına Dolar ve Euro hesaplarını ekleyeceğiz. Sunduğumuz hizmetlerle kullanıcıların hayatında her türlü finansal ihtiyacını giderdiği bir finansal çözüm olabilmeyi hedefliyoruz. Son olarak, büyük bir hızla ilerleyen yapay zeka teknolojilerini finansal teknolojiler ile buluşturmak bizi en çok heyecanlandıran konulardan birisi. Kendimizi bir finans kuruluşundan çok teknoloji geliştiren bir kuruluş olarak görüyoruz ve her zaman geliştirdiğimiz ürünler ile fark yaratmaya çalışıyoruz.