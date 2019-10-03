Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre IPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerindeki telefonların Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu. Teknolojiseverler bu tarihleri merak ederek arama motorlarında Iphone 11 Türkiye de ne zaman satışa çıkacak? sorusunu yoğun olarak araştırıyordu. Ve beklenen son dakika açıklaması sonunda geldi. Peki, Iphone 11 Türkiye de ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar…

APPLE IPHONE 11 TÜRKİYE DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi haberimizden öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar;