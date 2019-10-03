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Hayabusa2 son gezginciyi asteroidine gönderdi

HAYABUSA2 SON GEZGİNCİYİ RYUGU ASTEROİDİNE GÖNDERDİ
3 Ekim 2019, Perşembe Güncelleme : 16:22:27

AA

'nın aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

Gezginci aracın ana görevinin Ryugu'nun çekim gücünün incelenmesi olduğu ifade edildi.

Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl eylül ayında iki gezginci araç bırakmıştı.

Hayabusa2'nin çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

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