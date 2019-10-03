WhatsApp günümüzün en yaygın iletişim seçeneklerinden biri. Aylık 1,5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp'a yeni özellikler de ekleniyor. Böylece kullanıcılar için en iyi kullanım deneyimi sağlanıyor. Gerçi WhatsApp'ın yeni özellikleri beklenenden daha geç getirdiğine dair bir takım eleştiriler de var. Mesela gece modu özelliği 1 senedir, kaç kere beta aşamasında görülmesine rağmen bir türlü son kullanıcılarla buluşamadı. Ancak bu seferki konumuz ne WhatsApp'ın yenilikleri ne de uygulamadaki herhangi bir güvenlik açığı. WhatsApp'ın resmi internet sitesinde desteğin kesileceği telefonlar hakkında açıklama yapıldı ve tarih verildi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Bu sene içinde birkaç kere WhatsApp'ın desteğini keseceği telefonlar haberi gündeme gelmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili olarak WhatsApp'ın resmi internet sitesinden bir açıklama daha yapıldı. WhatsApp'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020'den itibaren uygulama, Android 2.3.7 ve iOS 8 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda hizmet vermeyi kesecek. Ayrıca uygulama, Windows Phone işletim sistemine sahip olan telefonlar üzerinden de kullanılamayacak.