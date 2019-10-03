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10X işletim sistemi resmen tanıtıldı! Peki yenilikleri nedir? İşte detaylar...

WİNDOWS 10X İŞLETİM SİSTEMİ RESMEN TANITILDI!
3 Ekim 2019, Perşembe Güncelleme : 12:23:32

, işletim sistemi ile yıllardır dünyada hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sisteminin yeni sürümü Windows 10X işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara çok daha modüler bir yapı sunuluyor.

gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarının yanında yeni işletim sistemine de yer verdi. Özellikle tablet kullanımı açısından yenilikleri ile daha rahat kullanım sunacağı belirtilen 10X işletim sistemi günümüz ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak gibi duruyor.

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