Microsoft gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarının yanında yeni işletim sistemine de yer verdi. Özellikle tablet kullanımı açısından yenilikleri ile daha rahat kullanım sunacağı belirtilen Windows 10X işletim sistemi günümüz ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak gibi duruyor.