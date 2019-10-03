Microsoft, Windows işletim sistemi ile yıllardır dünyada hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sisteminin yeni sürümü Windows 10X işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara çok daha modüler bir yapı sunuluyor.
Microsoft gerçekleştirdiği etkinlikte yeni cihazlarının yanında yeni işletim sistemine de yer verdi. Özellikle tablet kullanımı açısından yenilikleri ile daha rahat kullanım sunacağı belirtilen Windows 10X işletim sistemi günümüz ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak gibi duruyor.
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