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11, Pro, ve 5 fiyatı ortaya çıktı! Sızıntılara bir yenisi daha eklendi

İPHONE 11 VE APPLE WATCH 5 TÜRKİYE FİYATI
8 Ekim 2019, Salı Güncelleme : 13:43:34

Apple eylül ayında düzenlediği basın lansmanında yeni 'ları tanıtmıştı. 20 Eylül tarihinde ise iPhone 11, iPhone ve iPhone 11 modeli bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. Apple kısa süre önce yaptığı duyuruda, yeni iPhone'ların ve Series 5'in 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Fakat fiyatlar hakkında herhangi bir bilgi vermedi. iPhone 11, Pro, Pro Max ve Apple Watch 5'in fiyatları merak ediliyor. Fiyatlar konusunda bir takım sızıntılar gerçekleşti. Son olarak birkaç Apple yetkili satıcısı yeni iPhone'ların ve yeni nesil Apple Watch'un fiyatını sızdırdı. İşte konu hakkındaki detaylar...

11, iPhone , iPhone 11 ve Series 5'in satış fiyatları merak ediliyor. Tüketiciler iPhone 11 kaç lira, iPhone 11 Pro'nun fiyatı gibi soruları internetten araştırıyor. Hatırlarsanız, Teknosafari sitesi iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları hakkında bir haber paylaşmıştı. Sitede yer alan ve mağaza zincirinden alındığı iddia edilen fiyat listesine göre yeni iPhone'ların Türkiye'deki fiyatlandırması şu şekildeydi:

iPhone 11 – 7299 TL

iPhone 11 Pro – 10999 TL

iPhone 11 Pro Max – 11999 TL

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