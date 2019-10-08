iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5'in Türkiye satış fiyatları merak ediliyor. Tüketiciler iPhone 11 kaç lira, iPhone 11 Pro'nun fiyatı gibi soruları internetten araştırıyor. Hatırlarsanız, Teknosafari sitesi iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları hakkında bir haber paylaşmıştı. Sitede yer alan ve mağaza zincirinden alındığı iddia edilen fiyat listesine göre yeni iPhone'ların Türkiye'deki fiyatlandırması şu şekildeydi:

iPhone 11 – 7299 TL

iPhone 11 Pro – 10999 TL

iPhone 11 Pro Max – 11999 TL