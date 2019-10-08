iPhone 11, Pro, Pro Max ve Apple Watch 5 Türkiye fiyatı ortaya çıktı! Sızıntılara bir yenisi daha eklendi
Apple eylül ayında düzenlediği basın lansmanında yeni iPhone'ları tanıtmıştı. 20 Eylül tarihinde ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modeli bazı ülke pazarlarında satışa çıktı. Apple Türkiye kısa süre önce yaptığı duyuruda, yeni iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Fakat fiyatlar hakkında herhangi bir bilgi vermedi. iPhone 11, Pro, Pro Max ve Apple Watch 5'in fiyatları merak ediliyor. Fiyatlar konusunda bir takım sızıntılar gerçekleşti. Son olarak birkaç Apple yetkili satıcısı yeni iPhone'ların ve yeni nesil Apple Watch'un fiyatını sızdırdı. İşte konu hakkındaki detaylar...
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5'in Türkiye satış fiyatları merak ediliyor. Tüketiciler iPhone 11 kaç lira, iPhone 11 Pro'nun fiyatı gibi soruları internetten araştırıyor. Hatırlarsanız, Teknosafari sitesi iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatları hakkında bir haber paylaşmıştı. Sitede yer alan ve mağaza zincirinden alındığı iddia edilen fiyat listesine göre yeni iPhone'ların Türkiye'deki fiyatlandırması şu şekildeydi:
iPhone 11 – 7299 TL
iPhone 11 Pro – 10999 TL
iPhone 11 Pro Max – 11999 TL
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