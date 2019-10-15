11. sezon öncesi büyük çaplı yeniliğe giden Epic Games, karşımıza Fortnite 2. bölüm ile çıktı. Oyunda köklü değişiklikler yapan geliştirici firma, oyunculara yepyeni özellikler sunacak. Peki, oyuna yeni gelen özellikler neler?

İŞTE YENİLİKLER

Oyuna ineceğin yeri seçme ve 13 yeni bölgelerden birini keşfetme imkanı ekleniyor. Yüzme, balık tutma ve sürat tekbnesi kullanma gibi öğeleri oyuna ekleyen firma, ekip arkadaşlarınızı sargı bezi ile iyileştirme imkanını sunuyor.

Deprem bile oyun keyiflerini bozamadı!

Güncelleme ile oyunda artık çöp kutularına saklanılabiliyor. Daha bir çok yeniliğin geldiği ikinci bölüm çok yakında yayınlanacak güncelleme ile PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarına gelecek.

Epic Games'in oyunda köklü değişiklikler yapmasının vakti geldi de geçiyordu bile. İkinici bölüm ile oyuna yeni bir renk gelecek gibi görünüyor. Rakibi PUBG karşısında daha renkli bir dünyası olan Fortnite, yeni sezon ile daha akıcı olacak. (Donanımgünlüğü)