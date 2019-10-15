Cihazın arka tarafında degrade olarak adlandırılan renk geçişlerinin olduğu bir kapak bizleri karşılayacak. 6.3 inç büyüklüğünde 2400×1080 piksel çözünürlük sunan bir OLED ekranın yer aldığı telefon, Kirin 810 işlemciden güç alacak.

ÜÇ FARKLI RAM SEÇENEĞİYLE GELİYOR

4 GB / 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelmesi beklenen telefonun sunduğu dahili depolama alanı ise 256 GB'a kadar çıkacak. Cihazın ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alırken, arka tarafta 48 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Bu ana kameraya 8 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik ediyor.

3900 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan ve Android 9 Pie ile kutudan çıkan telefonun, 250 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. (Shiftdelete)