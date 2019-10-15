Apple, iOS işletim sisteminin en yeni sürümünü geçen ay tüm dünyadaki kullanıcılarına sundu. iOS 13 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcıları karanlık mod gibi önemli özelliklere kavuştu. Ancak, bazı sorunları da beraberinde getiren iOS 13, hızlıca yeni güncellemelerin de önünü açtı. En son iOS 13.1.2 güncellemesi ile tam her şey bitti derken, yeni sorunlar ortaya çıktı. iOS 13.1.2 sorunları ile gündemde.
iOS 13.1.2 aşırı ısınma sorunu dışında arama yapma tarafında ve batarya tarafında da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Tabii iOS 13.1.2 sorunları arasında en sinir bozucu olanının arama yapamama durumu olduğunu söyleyebiliriz.
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