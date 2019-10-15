Mars'a dair çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kızıl Gezegen'den gelen fotoğraflar karşımıza, buradaki yaşamın varlığına dair ipuçları çıkarıyor. Son olarak, Mars Express isimli uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflar Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yorumlandı ve gezegende bir zamanlar nehir yatağı olduğu ortaya çıktı. Mars nehir yatağı yaklaşık olarak 700 kilometre uzunluğa sahip.
Mars Express tarafından çekilen görüntülere göre, Mars nehir yatağı 700 kilometre boyunca uzanıyor. Hem akan su hem de kaya çarpması ile şekillenen yatak, Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde konumlanıyor.