Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki bir genç, kendini kaçırmaya karar verdi. 16 yaşındaki PUBG bağımlısı genç ailesine bir ders vermek için harekete geçti. Annesinin çok fazla PUBG Mobile oyunuyor diye telefonunu elinden aldığı 16 yaşındaki PUBG bağımlısı genç, kendini kaçırmaya karar verdi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlara hazırlanan gencin notları PUBG bağımlılığının ardından kötüye doğru gitmeye başlamıştı. Bu aşamada annesi olaya müdahale etti ve gencin telefonuna el koydu.

11 Ekim günü arkadaşı ile buluşmak için evden çıkan genç bir daha eve dönmedi. Ayrıca, gencin evden çıkarken bir miktar yanına bir miktar para da aldığı belirtildi.

PUBG çılgınlığı!

OTOBÜS GARINDA BULUNDU

Genç sonrasında yoldan geçen birinin telefonunu ödünç aldı ve sesini değiştirerek annesini aradı. Oğullarının kaçırıldığını söyleyen genç, bir de 3 lakh fidye istedi. Haberi alan aile ise soluğu polis merkezinde aldı. Bu arada 3 lakh'ın yaklaşık olarak 50.000 Amerikan Doları'na denk geldiğini belirtelim.

Bir gün sonra gencin anneanne ve dedesinin yaşadığı Guntur Bölgesi'ndeki Macherla'ya bilet rezervasyonu yaptığı ortaya çıktı. Telefonuna mesaj gelen üzüntülü anne tekrar polise gitti. Otobüs garına giden aile ve polis, genci orada buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan müfettiş S. Ravinder, süreci anlattıktan sonra gencin depresyonda olduğuna da dikkat çekti. Oyun bağımlılığının yükselen trendini gören Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bunu artık hastalık olarak değerlendireceğini açıklamıştı. (Shiftdelete)