Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan DroidShout'un iddiasına göre daha ucuza gelmesi beklenen yeni Galaxy S10 modeli, kod adıyla SM-G770F, Galaxy A91 ile aynı özelliklere sahip olacak. Galaxy A91'in özellikleri arasında Snapdragon 855, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera ve 12MP ve 5MP ultra-geniş ve derinlik algılayıcıları, 32MP ön kamera, 45W şarj ile 4500mAh batarya, 6,7 inçlik Full HD+ ekran ve Android 10 bulunuyor.

İDDİALARIN DOĞRULUĞU TARTIŞILIR

Eğer iki cihaz bu özellikleri paylaşacaksa, Galaxy S10 Lite'ın, kameralar hariç her alanda Galaxy S10e modelinden daha iyi olacağı söylenebilir. Galaxy A50s ve Galaxy M30s gibi orta seviye telefonlarda 48MP arka ve 32MP ön kameraları daha önce de gördük ancak bu kameraların, Samsung'un üst seviye Galaxy S10 ve Note 10 serisi telefonlarının kalitesine yaklaşmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Buna rağmen S10 Lite, Galaxy S10, S10+ ve Note 10'a karşı batarya kapasitesi ve şarj hızı konusunda da öne geçecek gibi gözüküyor.

Telefon ekranını hologram haline getirmek mümkün

Tabii ki her zaman olduğu gibi bu söylentilerin kesinlikle doğru olduklarını söylemek mümkün değil. Ancak Samsung'un piyasaya mümkün olduğunca fazla telefon sunmada bir sonraki adımı üst seviye telefonların daha ucuz sürümlerini üretmek olacak gibi gözüküyor. Kendisini diğer telefonlardan ayıran bir S-Pen'e sahip olan Galaxy Note 10 Lite konusunda bunun oldukça mantıklı olduğu söylenebilir ancak eğer Galaxy A91 ile aynı telefon olacak ise, Galaxy S10 Lite pek mantıklı bir sunum olmayabilir. (Hürriyet)