2009 yılında hayatımıza giren ve o gün bugündür popülaritesini neredeyse hiç yitirmeyen League of Legends, kısa bir süre sonra akıllı telefonlarımıza gelecek. Riot Games'in "League of Legends: Wild Rift" olarak isimlendirdiği fenomen oyunun mobil versiyonu, 2020 yılında tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Ancak Riot Games, oyunseverleri daha fazla bekletmeden oyuna dahil etmek istiyor. Zira League of Legends: Wild Rift'in beta sürecinin kısa bir süre sonra başlayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Riot Games, 2019 yılı sonu itibarıyla başta Çin olmak üzere pek çok bölgede alfa ve beta testlerin başlayacağını duyurdu.

Riot Games şimdi ise, oyunun beta testi için ön kayıtlarını başlattı. Böylelikle oyunseverler, oyunun beta sürümünü ilerleyen dönemlerde oynayabilecekler ve Riot Games'in oyunu tamamlaması için yardımcı olacaklar. Oyunun beta sürümüne şu an için Google Play Store ve Riot Games'in League of Legends: Wild Rift için hazırladığı internet sitesinden kayıt olunabiliyor. Ancak oyun, şu an için App Store'da yer almıyor.

TEMEL OLARAK AYNILAR

Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in temel olarak League of Legends ile aynı olduğunu ancak oyunun mobil versiyonu oluşturulurken tamamen baştan yarattıklarını söylüyor. Şirket, oyunun mobil sürümü için yeni animasyonlar hazırlamış, modelleri yenilemiş ve hatta oyundaki neredeyse her nesneyi yeniden oluşturmuş durumda. Ancak Riot Games, orijinal LoL'e sadık kaldıklarını söylüyor.

League of Legends'in mobil sürümü, 2020 yılında piyasaya sürülecek. Ancak oyunun dünya genelinde yaygınlaşması biraz zaman alacak. Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in dağıtımının bölge bölge yapılacağını ve bu dağıtımın, 2020 yılının sonuna dek süreceğini açıkladı. Ayrıca Riot Games, LoL'ün mobil versiyonundan sonra konsol versiyonu için de çalışacağını şimdiden duyurdu. (Webtekno)