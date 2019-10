SIM kartlar tarih oluyor! Telefonlarda yeni dönem başlıyor! eSIM teknolojisi nedir?

Donanım anlamında yaşanan gelişmelerin haricinde kablosuz bağlantı nezdinde yaşanan gelişmeler kablolu bağlantıları geride bırakmaya başladı. Özellikle mobil cihazların vazgeçilmez bağlantılarından internet bağlantıları 4,5G ve yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen 5G internet servisi mobil cihazların can damarları arasında yerini alıyor.

Bu teknolojiyi kullanıcılarına sunun GSM operatörleri, her müşteriye özel SIM kart tanımlayarak hizmetini sunabiliyor. Lakin dünya üzerinde 800 civarında mobil operatör bulunuyor ve her operatörün kendine ait bir SIM kartı bulunuyor. Müşteriler ise her numara taşıma ve operatör değişikliği sırasında SIM kartını değiştirmek zorunda kalıyor. Ancak eSIM'le birlikte bu durum ortadan kalkacak.