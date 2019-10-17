Son birkaç gündür gündemi en popüler oyunlardan biri olan Fortnite meşgul ediyor. Oyun, geçtiğimiz günlerde 10. sezonunu etkileyici bir gösteri ile sonlandırdı. Canlı yayınlanan etkinlik, pek çok oyunsever tarafından izlendi. Ancak oyunun bir kara delik tarafından yutulması, "Oyun sona mı erdi?" gibi soruları akıllara getirdi. Hatta bu durum, oyuncuların ailelerine kadar sıçradı.