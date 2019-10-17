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' nedir?' diye sorunca Twitter'da ortalık karıştı

LADY GAGA TWİTTER'I KARIŞTIRDI
17 Ekim 2019, Perşembe Güncelleme : 16:39:44

, son günlerin en büyük gündem konusunu oluşturan 'la ilgili bir tweet attı. Gaga'nın Fortnite'ın ne olmasını sorması üzerine internet alemine de gün doğmuş oldu.

Son birkaç gündür gündemi en popüler oyunlardan biri olan meşgul ediyor. Oyun, geçtiğimiz günlerde 10. sezonunu etkileyici bir gösteri ile sonlandırdı. Canlı yayınlanan etkinlik, pek çok oyunsever tarafından izlendi. Ancak oyunun bir kara delik tarafından yutulması, "Oyun sona mı erdi?" gibi soruları akıllara getirdi. Hatta bu durum, oyuncuların ailelerine kadar sıçradı.

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