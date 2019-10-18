Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere uygulama geliştiricileri, bir süredir WhatsApp'ın karanlık mod özelliğine sahip olması için çalışıyorlar. Uygulamaya görsel anlamda daha fazla yenilik sunmak isteyen geliştirici ekip şimdi, WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen beta sürümünü güncelledi.