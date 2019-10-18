WhatsApp'ın karanlık modundan yeni ekran görüntüsü geldi! WhatsApp'ın giriş ekranı işte böyle olacak
WhatsApp'ın karanlık modu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor. Yaklaşık bir yıldan beridir WhatsApp'a karanlık mod veya halk arasındaki adıyla siyah yapma özelliğinin gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp Android beta sürümünde WhatsApp'ın karanlık moduna ait ekran görüntüleri çıkmıştı. Geliştiriciler şimdi ise yeni bir beta güncellemesi yayınladı. "2.19.297" koduyla sunulan güncelleme hem açık renkli hem de karanlık mod için yeni bir açılış ekranı sunuyor.
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere uygulama geliştiricileri, bir süredir WhatsApp'ın karanlık mod özelliğine sahip olması için çalışıyorlar. Uygulamaya görsel anlamda daha fazla yenilik sunmak isteyen geliştirici ekip şimdi, WhatsApp'ın Android platformu için geliştirilen beta sürümünü güncelledi.