Apple Watch Series 5'te Türkiye pazarına giriş yaptı. Apple Watch Series 5, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iki farklı boyut ve farklı renklerde satışa sunuldu. Buna göre Apple Watch Series 5'in 40 milimetrelik versiyonu 3.099 TL, 44 milimetrelik versiyonu da 3.299 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Apple Watch 5, bugüne kadar hiçbir modelinde olmayan çok önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Always-On özelliği sayesinde artık Apple Watch'ların ekranında saat hiçbir zaman kaybolmuyor ve bir analog saatte olduğu gibi saniye saniye saati takip edebiliyorsunuz; kolunuzda saati görenler de siyah bir ekranla karşılaşmıyor, saatin kadranı görülüyor. Always-On özelliği kullanımda olmasına karşın cihazın sunduğu batarya ömrü 18 saat.

Apple, yeni saatine pusula eklemeyi de ihmal etmedi. Bu sayede yeni saat ile çok daha doğru konum takibi yapılabiliyor. Saat, Apple Watch Series 4 gibi EKG özelliğini de taşıyor. Bu özellik Digital Crown'a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak, kişilerin bileklerinden EKG çekmesini sağlıyor. Bu uygulamada, kişiler Digital Crown'a dokunduklarında 30 saniye sonra bir kalp ritmi sınıflaması alıyor.

Apple Watch 5'lerde ayrıca uluslararası acil arama özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar yaklaşık 150 ülkede acil servisleri iPhone yakında olmasa bile doğrudan arayabiliyorlar. Düşme tespiti ve S.O.S mesajı gönderme güvenlik önemlerine sahip olan Apple Watch ailesi, yeni üyesi ile birlikte uluslararası yardım çağrısı gönderme özelliğine de sahip.

Apple Watch 5 model saatlerde seramik ve titanyum kasa seçenekleri de bulunduğunu hatırlatalım.