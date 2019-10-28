Bu sene içinde birkaç kere WhatsApp'ın desteğini keseceği telefonlar haberi gündeme gelmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili olarak WhatsApp'ın resmi internet sitesinden bir açıklama daha yapıldı. WhatsApp'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020'den itibaren uygulama, Android 2.3.7 ve iOS 8 işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda hizmet vermeyi kesecek. Ayrıca uygulama, Windows Phone işletim sistemine sahip olan telefonlar üzerinden de kullanılamayacak.