Diablo serisinin hayranlarının uzun süredir beklediği Diablo IV, en sonunda resmi olarak duyuruldu. Blizzard, Anaheim'da düzenlenen BlizzCon 2019'un açılış töreninde oyunu resmi olarak duyurdu. Oyun, 2012'de çıkan Diablo III'ten bu yana seriye eklenen ilk oyun oldu. Uzun bir tanıtım ile duyurulan oyun, hayranlara serinin ilk oyunlarındaki karanlık tonları hatırlattı.

Blizzard oyun tanıtımında şu açıklamayı yaptı: "Diablo IV, milyonlarca kişinin katledildiği Diablo III'te gerçekleşen olaylardan yıllar sonrasında geçiyor. Oluşan güç boşluğunda efsanevi bir isim yeniden ortaya çıkıyor."

Blizzard, etkinlik sırasında Diablo IV'ün karanlık köklerine yeniden döneceğini vurguladı. Duyurulan ilk üç sınıf; Barbar, Büyücü ve Druid oldu. Blizzard, oyunun arkasındaki teknolojiyi ise şöyle anlattı: "Diablo IV, markayı karanlık ve yeni derinliklere itecek modern teknoloji kullanılarak geliştirildi. Bu teknoloji, oyuncuların göreceği, duyacağı ve hissedeceği her şeyin kalbinde yatıyor ve daha çekici bir deneyim sunuyor."

DAHA CESUR BİR DÜNYADA GEÇECEK

Diablo IV'ün oyuncuları daha cesur bir dünyaya çekeceğini ifade eden Blizzard, yeni teknolojinin Diablo serisi için sayısız olasılık açtığını söyledi. Şirket, ayrıca Druid'in şekil değiştirmesi gibi karakter animasyonlarının daha akıcı hale geldiğini de dile getirdi. Blizzard, ana serinin dördüncü oyunuyla ilgili bu seneki etkinliğe kadar hiç konuşmamayı tercih etmişti.

Şirket, geçen sene düzenlenen BlizzCon'da halen yayınlanmamış olan mobil oyunu Diablo Immortal'ın duyurusunu yapmıştı. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında orijinal Diablo, dijital olarak oyunculara sunulmuştu. Geçtiğimiz sene mobil Diablo oyununu duyurarak çok büyük eleştirilere maruz kalan şirket, Diablo IV'ün çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi de vermedi ancak oyunun; PlayStation 4, PC ve Xbox One konsollarına geleceğini açıkladı. (Webtekno)

Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu!