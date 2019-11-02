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sürümüne beklenen özellik geldi! Söz konusu özellik nedir?

WHATSAPP ANDROİD KULLANICILARI DİKKAT!
2 Kasım 2019, Cumartesi Güncelleme : 12:07:36

Hatırlarsanız aylar önce 'a daha güvenli bir deneyim sunmak üzere Face ID ve desteği gelmişti. iPhone kullanıcıları WhatsApp'ta ekran kilidi özelliğini aktif ettiği zaman, uygulamaya Touch ID veya Face ID ile ulaşabiliyordu. Fakat bu güvenlik özelliği telefonlarda yoktu. Sonunda WhatsApp'ın Android sürümüne de parmak izi güvenliği özelliği geldi.

, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor.

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