Hatırlarsanız aylar önce WhatsApp'a daha güvenli bir deneyim sunmak üzere Face ID ve Touch ID desteği gelmişti. iPhone kullanıcıları WhatsApp'ta ekran kilidi özelliğini aktif ettiği zaman, uygulamaya Touch ID veya Face ID ile ulaşabiliyordu. Fakat bu güvenlik özelliği Android telefonlarda yoktu. Sonunda WhatsApp'ın Android sürümüne de parmak izi güvenliği özelliği geldi.
WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor.