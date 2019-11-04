Microsoft, Chromium motoru ile baştan aşağı yenilediği web tarayıcısının logosunu da yeniledi. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in artık renkli bir logosu var.

Logoda yine bir tür "E" harfi görüyoruz ancak logonun stili, Internet Explorer'ın logosunu andıran orijinal Edge logosundan oldukça farklı. Firmanın yeni logoyla korkunç Internet Explorer ve Edge deneyimlerinizi size unutturmak istediği açık. Yeni tarayıcı hala beta aşamasında ancak Microsoft'a göre tamamlanmasına çok az kaldı. Yeni Edge tamamlandığında, Windows 10'un şu anki varsayılan tarayıcısı Edge'in yerini alacak.

Yeni logonun ortaya çıkması her zamanki yollarla olmadı; Microsoft çalışanlarının paylaştığı bulmaca ve ipuçlarını takip ederek keşfedildi. (Chip)