Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısının 15 Ocak 2020 tarihinde yayınlanacağını resmen açıkladı. Ayrıca tarayıcının final sürüme en yakın hali olan RC (Release Candidate) versiyonu da indirilebilir durumda. Yani denemek için Ocak ayını beklemek zorunda değilsiniz.

SADECE WINDOWS'TA DEĞİL DİĞER İŞLETİM SİSTEMLERİNDE DE KULLANILIYOR

Chromium tabanlı Microsoft Edge'in geliştirilme süreci geçen yılın sonunda başlamıştı. Şirket yeni tarayıcısının bireysel ve kurumsal kullanıcılar için en iyi seçenek olduğu görüşünde. Platformlar arası deneyim sunan Edge sadece Windows'ta değil aynı zamanda macOS, Android ve iOS işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor.

Yazılım devi Edge için okyanus dalgalarından esinlenilmiş yeni bir logo da hazırladı. Şirket bu renkli logo ile birlikte eski Edge ve Internet Explorer'ın izlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. (Donanımhaber)