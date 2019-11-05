Eylül ayında yayınlanan listenin ilk sırasında Vivo Nex 3 5G modeli yer alıyordu. Ekim ayında bu telefonu geride bırakabilen herhangi bir model gelmedi. Böylece Vivo Nex 3 5G iki kez üst üste en hızlı Android telefon olmayı başardı.

Kavisli yapıdaki Vivo Nex 3 açılır kameraya ev sahipliği yapıyor. 6.89 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranı 1080 x 2256 piksel çözünürlük sunan telefon, söz konusu performans olduğunda sınırları sonuna kadar zorluyor.

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemciden güç alan ve 8 GB RAM'e ev sahipliği yapan NEX 3 5G ile gerçekleştirilen AnTuTu 8 performans testinden, 482917 puan alındı. Bu şimdiye kadarki en yüksek AnTuTu puan değil. Aynı cihaz daha önce 497000 seviyesine ulaşmayı başarmıştı.

İkinci sırada Vivo iQOO Pro 5G modeli yer alırken OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Asus Rog Phone 2 şeklinde liste devam ediyor.

(Shiftdelete)