Akıllı telefon tutkunlarının 2019 yılında en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi Çinli teknoloji devi Xiaomi'ydi. Xiaomi, 2019 yılı boyunca kimi zaman amiral gemileri kimi zaman ise fiyat performans telefonları ile ses getirmeyi başardı. Ancak Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, sektörde taşları gerçek manada yerinden oynatabilir.

Xiaomi'nin Çin'de düzenlemiş olduğu bir etkinlikte tanıttığı yeni telefonu Mi CC9 Pro (Mi Note 10). Birkaç gündür resmi ve gayriresmi kaynaklardan gelen bilgiler sayesinde bu telefonu epeyce tanıma fırsatı zaten yakalamıştık. Ancak artık resmi duyuru yapıldı ve tüm özellikler gün yüzüne çıkmış oldu. Mi CC9 Pro, 108 megapiksellik ultra yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip ve bu kamera harici cihazın arkasında 4 kamera daha bulunuyor.

BAŞKA NE GİBİ ÖZELLİKLERİ VAR?

Xiaomi Mi CC9 Pro, 6.47 inç boyutunda ve kavisli bir ekrana sahip. OLED yapıdaki ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca telefonun ekranında çentik ve parmak izi okuyucu sensörü de bulunuyor. Çentikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Tüm bu kamera özelliklerini ve diğer sensörleri destekleyecek yapıya sahip olan Mi CC9 Pro, Snapdragon 730G işlemcisine sahip. Bu işlemciye 6 GB veya 8 GB'lik RAM seçenekleri eşlik ediyor. Telefonun depolama alanı imkanı ise 64 GB ile 256 GB arasında değişiyor.

Xiaomi'nin yeni canavarı, MIUI 11 piyasaya sürülmesine rağmen Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 kullanıyor. Ayrıca bu telefonun çerçevesinde, LED ışıklar da bulunuyor. Bu noktada bataryayı sorun edebilirsiniz ancak Xiaomi, bu durumu çok da önemsememiş gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Xiaomi Mi CC9 Pro'nun 5.260 mAh batarya ile geliyor ve 30 watt hızlı şarj içeriyor olması.

XIAOMI MI NOTE 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-6.47 inç boyutunda ve FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde OLED ekran

-8 çekirdekli Snapdragon 730G işlemci

-6 GB veya 8 GB RAM seçenekleri

-64 GB, 128 GB veya 256 GB depolama alanı

-32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

-108 megapiksel Samsung ISOCELL HMX CMOS ana kamera sensörü (f/1.69 diyafram açıklığı)

-20 megapiksel çözünürlüğünde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör

-12 megapiksel çözünürlüğünde portre odaklı sensör

-8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens (10x hibrit yakınlaştırma, optik görüntü sabitleme)

-2 megapiksel çözünürlüğünde makro lens

-Ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör, NFC

-Çerçeve üzerinde yer alan ve eğlence odaklı LED

-Android 9 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü

-30 watt hızlı şarj destekli 5.260 mAh batarya

Tüm bu özelliklere sahip olan Xiaomi Mi CC9 Pro'nun fiyatının ne olacağı ise an itibarıyla resmiyet kazanmamış durumda. Ancak bu telefonun fiyatı ne olursa olsun, bu ürün Türkiye'ye geldiğinde Mi CC9 Pro olarak isimlendirilmeyecek. Xiaomi, yeni akıllı telefonunun "Mi CC9 Pro" ismini sadece Çin'de kullanacak. Telefonun diğer ülkelerdeki ismi ise Xiaomi Mi Note 10 olacak. Xiaomi, yarın İspanya'da gerçekleştireceği lansman etkinliğinde Mi CC9 Pro'yu Mi Note 10 ismi ile tüm dünyaya tanıtacak. Cihazın en azından global fiyatının da bu etkinlikte belli olmasını bekliyoruz. (Webtekno)