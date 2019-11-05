Televizyonun en öne çıkan özelliği ise inceliği. Televizyonun ekran çerçeveleri yaklaşık 1.8mm. Bu sayede daha kompakt bir yapı elde edilirken kalınlık da 5.9mm seviyesine iniyor. Gövde alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve tamamen vidasız bir konsept hazırlanmış.

DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Xiaomi Mi TV 5 modelinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Dolby Atmos ve DTS ses desteği yanında iki adet 8W çıkış veren hoparlör yer alıyor. Ara yüz tarafında ise yapay zekâ ile desteklenmiş PatchWall yer alıyor.

Xiaomi Mi TV 5 modeli 3 farklı boyut ve buna bağlı fiyat etiketi ile geliyor. 55 inçlik versiyon 428$, 65 inçlik versiyon 571$ ve 75 inçlik versiyon da 1142$ olarak satışa çıkacak. (Donanımhaber)