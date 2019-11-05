Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa'yı Rusya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Alisa'nın pek çok yeteneği bulunuyor. Akıllı yardımcı en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Bu özellikler arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. Kullanıcılar Yandex Navigasyon'u açıp "Alisa" diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada ayda 4,5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon'u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi. Yandex'in Akıllı Asistan Alisa için yaptığı yatırımda Türkiye'ye öncelik vermesi, bu pazara verdiği değerin bir başka önemli örneği oldu. Yetenekleri ve akıllı cevaplarıyla Alisa'nın kullanıcılarımıza daha iyi bir navigasyon deneyimi sunmasını umuyoruz" dedi.

