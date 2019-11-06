WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geldi! WhatsApp kullanıcıları yıllardır bu özelliği istiyordu
WhatsApp'a birçok yeni özellik eklenip, kullanıcı deneyimi zenginleştirilse de, şikayet edilen noktaları var. Bu eksi kısımlar da yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Kullanıcıların tanımadığı kişiler tarafından alakasız, rastgele gruplara eklenme konusunda şikayetleri vardı. Bu durum birçok defa çeşitli internet topluluklarında, sosyal medyada dile getirildi. WhatsApp, gruplara eklenme konusundaki özelliğini daha da derinleştirdi. İşte detaylar...
ABD'li sosyal medya devi Facebook'un servislerinden biri olan WhatsApp, yediden yetmişe herkesin kullandığı bir haberleşme uygulaması. Dünya çapında 2 milyara merdiven dayayan aktif kullanıcı sayısıyla popülerliğini her geçen gün artırmaya devam eden platform, yıllardır beklenen bir özelliği nihayet kullanıcılarla buluşturdu.
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