ABD'li sosyal medya devi Facebook'un servislerinden biri olan WhatsApp, yediden yetmişe herkesin kullandığı bir haberleşme uygulaması. Dünya çapında 2 milyara merdiven dayayan aktif kullanıcı sayısıyla popülerliğini her geçen gün artırmaya devam eden platform, yıllardır beklenen bir özelliği nihayet kullanıcılarla buluşturdu.