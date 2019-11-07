Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olarak inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Avrupa'nın prestijli gayrimenkul değerlendirme organizasyonları arasında bulunan 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa'ya kazandırılan GUHEM, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Mimarisiyle dikkati çeken GUHEM, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) dereceye girdi.

Dizayn ve inşaat, gayrimenkulun geliştirilmesi ve sunumu, iç mekan, mimari tasarım ve pazarlama sektöründe Avrupa'nın önemli projelerini yorumlayan uzmanlardan oluşan jüri kurulu, GUHEM projesini "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödüle layık gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleri doğrultusunda uzay ve havacılık alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının liderliğinde Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdikleri GUHEM'in kentin ve Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"GUHEM gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de kent kimliğine değer katan özgün mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa ile özdeşleşeceğine inandığımız GUHEM'in Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden birine layık görülmesini de oldukça anlamlı buluyoruz. Ülkemizin geleceğine de yön verecek olan bu merkezimizin Bursa'ya kazandırılması adına bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve örnek işbirliği için Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyorum."

GUHEM

Uzay ve havacılık alanında Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5 merkez arasında yer alma hedefiyle 2018 yılının Ağustos ayında temeli atılan GUHEM, 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla inşa edilen GUHEM'de insanoğlunun ilk uçuş macerasından son teknoloji roketlere uzanan yolda rol-play aktivitelere, havacılık tarihinde iz bırakan isimlerin ilham veren başarılarından simülatörlerle gerçekleştirilen uçuş deneyimlerine, uluslararası uzay istasyonları örneklerinden uzay inovasyon laboratuvarlarına kadar farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor.