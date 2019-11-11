Merkür tutulması nasıl izlenir? Merkür tutulması nedir? Günlerdir hakkında konuşulan tutulmanın detayları...

Merkür tutulması, 11 Kasım Pazartesi günü canlı yayın ile TÜBİTAK Gözlem Evi hesabından izlenebiliyor. Bir yüzyılda sadece 13 kez meydana gelen Merkür tutulması, Merkür'ün güneşin önünden geçmesi ile sona erecek. Merkür retrosunun bir parçası olan tutulma, canlı yayın ile görüntülenebilecek. İşte, Merkür tutulması hakkında bazı bilgiler ve canlı yayın bilgileri

Merkür retrosu dahilinde gerçekleşecek olan Merkür tutulması, önemli bir astronomi olayına tanık edecek. 11 Kasım tarihinde Türkiye saati ile saat 15.30'da izlenebilecek olan Merkür tutulması, TÜBİTAK tarafından canlı olarak yayınlanacak.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR? TUTULMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek.

Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194'ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

Merkür her yıl (ortalama) üç kez alt kavuşum konumundan geçtiği halde, yörüngesinin tutulum düzlemine 7 derecelik bir açı yapması nedeniyle güneş diskinin önünden geçişi nadiren gerçekleşir.

Merkür yörüngesinin tutulum düzlemini kestiği noktalar, yani yörüngenin çıkan ve inen düğümleri ile Güneş ve Yer'in düz bir çizgi üzerinde yer almasını gerektiren bu durum her yüzyılda 12-14 kez ve yalnız Mayıs ve Kasım ayları içinde gözlenir. Güneş diski üzerinde küçük bir siyah beneğin ilerlemesi şeklinde izlenen bu olay, Merkür'ün yörünge hızının daha düşük olduğu gün öte noktasına daha yakın olan Mayıs geçişlerinde daha yavaş olur ve 9 saat kadar sürebilir.

Merkür gezegeni Güneş sistemimizin en içsel gezegenidir. Astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. Astronomi açısından 11 Kasım 2019'da güneşi geçecek. Başka bir deyişle, Merkür doğrudan güneşin önünden geçecek ve güneşin yüzünü geçen küçük siyah bir nokta olarak güneş filtreli teleskoplardan görünebilecek. Bu, kısmen Dünya'nın birçok yerinde görülebilecektir. Tüm transit Güney Amerika, doğu Kuzey Amerika ve uzak batı Afrika'dan görülebilir.

MERKÜR TUTULMA TARİHLERİ

07 Mayıs 2003

08 Kasım 2006

09 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032

07 Kasım 2039

07 Mayıs 2049

MERKÜR TUTULMASI CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Merkür tutulması, TÜBİTAK'ın internet üzerinden gerçekleştireceği canlı yayın ile 15.30'da takip edilebilecek. (Hürriyet)