Samsung'un Galaxy S11 amiral gemisi telefonlarının nasıl olacağına dair bilgiler, gün geçtikte hız kazanıyor. Hafta sonu itibariyle 2020'nin cihazları hakkında birkaç ayrıntı daha ortaya çıktı.

Sızıntılardan biri, Twitter'daki güvenilir sızıntı hesabı Evleaks hesabından geldi. Evleaks'e göre Samsung, önümüzdeki sene yine üç Galaxy S telefonu üretecek ve bu telefonların ekran boyutları 6,4 inç, 6,7 inç ve 6,9 inç olacak. Hesabın sahibi Evan Blass'a göre üç telefon da kavisli ekrana sahip olacak, yani Galaxy S10e'nin düz ekranı S11e'ye taşınmayacak.

EN BÜYÜK MODELDE YALNIZCA 5G OLACAK

Blass, telefonların iki küçük modelinin 5G ve LTE/4G modellerinin olacağını söylüyor. En büyük olan "Plus" modeli ise yalnızca 5G seçeneğiyle gelecek.

Bunun yanında XDA Developers, Galaxy Camera uygulamasında 108MP çözünürlükten bahsedildiğini keşfetti. Bu, gelecekteki Samsung telefonlarından birinin bu sensör çözünürlüğüyle gelebileceğini gösteriyor. Bu cihazın Galaxy S11 serisinde olabileceği düşünülüyor. (Chip)