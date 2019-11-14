Apple denilince akla ilk gelen birkaç teknolojik aletten bir tanesi de MacBook Pro'dur ve Apple, bu dizüstü bilgisayarının yeni bir sürümünü daha çıkardı. İşletim sistemi olarak şirketin kendi geliştirdiği MacOS'un kullanıldığı MacBook Pro 16, gelişmiş özelliklere sahip ve görünüşe göre Apple da bu konuda oldukça iddialı.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

16 inç'lik Retina ekran bulunan yeni MacBook Pro'da 8 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen işlemci bulunuyor. İddiasını cihazında kullandığı donanımlarla sağlamlaştıran şirket, grafik kartı olarak AMD Radeon Pro 5000M serisi kullanıyor. Yeni MacBook Pro, ayrıca 8 TB'a kadar olan depolama alanına ve 6 hoparlörlü ses sistemine sahip.

Yeni MacBook Pro'da bugüne kadar bir Mac dizüstü bilgisayarda kullanılan en büyük Retina ekran kullanılıyor. Ekran, ışıklı alanlar ve parlak beyazlar için 500 nit parlaklık sağlarken sıvı kristal moleküllerin hassas foto dizilimi sayesinde çok koyu siyahlar sunuyor. Ayrıca görsellerin ve videoların canlı olması için P3 geniş renk yelpazesi kullanılıyor.

Dizüstü bilgisayarın gücünü aldığı Intel Core i9 işlemci, 8 çekirdeğe sahipken 16 adede kadar da iş parçacığını destekleyebiliyor. Ayrıca 4 çekidekli MacBook Pro'ya göre de 2,1 kat daha güçlü bir performans vaat ediyor. İşlemci, gelişmiş termal tasarımıyla daha uzun süre daha yüksek performans sunuyor.

16 inç'lik yeni MacBook Pro'nun çeşitli geliştirmeler yaptığı alanlardan bir tanesi de klavyesi. Şirketin kullandığı yeni Magic Keyboard; 1 mm hareket mesafesine ve geliştirilmiş makas tipi mekanizmaya sahip. Klavyede kimlik doğrulamayı kolaylaştıran ve hızlandıran Touch ID'nin yanı sıra ters döndürülmüş T biçiminde ok tuşları yer alıyor.

Yeni MacBook Pro'nun öne çıkan bir diğer özelliği de bataryası oluyor. 100 watt – saatlik lityum polimer pil ile kablosuz ağ bağlantısıyla 11 saate kadar internette gezinebiliyor ve video izleyebiliyorsunuz. Güvenlik konusunda da kendisini sürekli geliştiren Apple, yeni dizüstü bilgisayarında Apple T2 Security Chip (Apple T2 Güvenlik Yongası) kullanıyor.

16 inç MacBook Pro teknik donanım özellikleri (512 GB)

İşlemci: 2,6 GHz 6 çekirdekli 9.nesil Intel Core i7

RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

Grafik kartı: 4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5300M

Depolama: 512 GB

Fiyat: 18.299 TL

16 inç MacBook Pro teknik ve donanım özellikleri (1 TB)

İşlemci: 2,3 GHz 8 çekirdekli 9.nesil Intel Core i9

RAM: 16 GB 2666 MHz DDR4

Grafik kartı: 4 GB GDDR6 bellekli AMD Radeon Pro 5500M

Depolama: 1 TB

Fiyatı: 21.499 TL

Her iki cihazda da ortak bulunan donanımlar ise şöyle: Touch Bar, Touch ID ve dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası. (Webtekno)