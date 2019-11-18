Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'e, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası Disney Plus bünyesinde izleyicilere sunuldu. 12 Kasım'da kısıtlı sayıda kullanıcıya ulaşan platform, aylık 6.99 dolarlık abonelik ücretiyle izleyicisine ulaşıyor. Disney Plus bu kadar göz önündeyken elbette hacker'ların radarına da girdi.

Sadece ilk 24 saatinde 10 milyondan fazla aboneyi bünyesine katmayı başaran Disney Plus, yapılan siber saldırı sonucu binlerce kullanıcı hesabını hacker'lara kaptırdı.

DISNEY PLUS TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Disney Plus ile ilgili merak edilen noktalardan biri de Türkiye pazarına girip girmeyeceği. Disney Plus'ın Türkiye pazarına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor; ancak tarih konusu belirsiz. Birçok kullanıcı, bilgisayar korsanlarının hesaplarına eriştiğini, tüm cihazlardan çıkış yaptığını ve ardından hesabın e-posta adresini ve şifresini değiştirdiğini, hesabı etkin bir şekilde devraldığınından şikayet ediyorlar.

Saldırı sonrası hacker'lar çaldıkları bazı hesapları internet üzerinden ücretsiz olarak dağıtırken, aylık abonelikleri yaklaşık 3-4 dolar, yıllık abonelikleri ise 10-11 dolar gibi ücretlerle de satışa sunuyorlar.

Hacker'ların daha ilk haftadan abonelerin hesaplarını çalması ise kafalarda platformun güvenliği konusunda pek çok soru işareti bıraktı. (Hürriyet)