Operatör kanalında sadece Vodafone'da satışı yapılacak olan TCL Plex akıllı telefon, tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemeler ve 6 aylık Ekran Çözümü hediyesi ile birlikte sunuluyor.

TCL Plex, TCL'in NXTVISION görsel teknolojisine sahip. Telefonda, yapay zeka destekli süper "düşük ışık" sensörü ve süper geniş açılı lensten oluşan üçlü kamera var. Kullanıcılar diledikleri zaman özel ekran motorunu kullanarak sinema kalitesinde görüntüler elde edebiliyor. TCL Plex, göz yorgunluğuna karşı koruma da sağlıyor ve "Uyarlanabilir Ton", "Okuma Modu", "Göz Konforu Modu" ile ekran netliğini sunuyor.

Dosyalar arasında kolayca arama yapabilme, işlevsel ve kaydırmalı görüntü silme özellikleriyle gelen TCL Plex, kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan "Smart Panel" sayesinde kullanıcılara akıllı telefonlarını istedikleri şekilde kişiselleştirme imkanı veriyor. TCL Plex, parlak opal beyaz ve obsidyen siyah renk seçeneklerine sahip.