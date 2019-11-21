Google Fotoğraflar, web sürümü ile çalışabilecek video editörünü kullanıcılarının beğenisine sunacak.

Chrome tarayıcısı Android ve iOS'taki Google Fotoğraflar uygulamasına bir dizi yenilik getirmesine rağmen, detaylı özelleştirebilme açısından eksiklikler bulunmaktaydı. Fakat, Google bu eksikliği farkederek buna yönelik adımlar atmaya başladı.

Yeni video düzenleme editörü ile Google Fotoğraflar, web arayüzü ile çalışacak video editörüyle kullanıcıların fotoğraf saklama ve paylaşma servisine yükledikleri fotoğrafları kullanarak oluşturdukları videolarda basit düzenlemeler yapmasına izin veriyor.

Yeni özellik profesyonel anlamda bir kullanım sunmasa da fotoğraf ve videolarınızı birleştirip, daha basit video veya klipler hazırlayabilmenize olanak tanıyor. Bu da ufak düzenlemelere ihtiyaç duyanların çok işine yarayabilir. (Hürriyet)

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