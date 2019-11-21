Honor 9X özellikleri ile orta segment bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Honor 9X'in kalbinde Kirin 710F işlemcisi var. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Honor 9X, ön tarafında herhangi bir çentik veya çerçeve barındırmıyor. Honor üretimi Android akıllı telefon, ön kamerasını ise içinde saklıyor zira Honor 9X açılır kapanır yani pop-up bir ön kamera tasarımına sahip. Bu pop-up ön kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel. Honor 9X'in arka tarafında ise tam 48 megapiksellik bir kamera arzı endam ediyor ve bu sayede yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hale geliyor.

HONOR 9X FİYATI

Honor Türkiye tarafından Honor 9X için belirlenen fiyat 2.699 TL. Eğer bu fiyattan bir Honor 9X alırsanız, Honor Band 5 akıllı bileklik de yanında hediye olarak geliyor.

HONOR 9X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-6.59 inç büyüklüğünde Full HD+ IPS LCD ekran

-Kirin 710F işlemci

-4GB RAM

-128 GB dahili depolama (microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltme seçeneği)

-f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 Megapiksel arka kamera + f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik kamerası

-f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel pop-up (açılır kapanır) ön kamera

-Wi-Fi 802.11 ac desteği, Bluetooth 4.2, USB Type-C girişi

-Android 9 Pie/ EMUI 9.1 arayüzü

-Hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya

(Mynet)