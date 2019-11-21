Huawei'nin en yeni kablosuz kulaklık modeli, iki farklı renk alternatifine sahip. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelen Huawei Freebuds 3 Türkiye fiyatı, 1.099 TL olarak belirlenmiş durumda. Gücünü Kirin A1 işlemcisinden alan kulaklık, sahip olduğu aktif gürültü engelleme sistemi ile dikkat çekiyor.

KULAKLIĞIN DİĞER ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Huawei mühendislerinin yunuslardan ilham alarak geliştirdiği kulaklık, Dolphin Bionic Akustik Tasarımı ile geliyor. Bluetooth 5.1 teknolojisini destekleyen kulaklık, 365 MHz ses işlemcisi ile donatılmış durumda. Bu bağlantı ile kulaklık, doğru ses ve video sekronizasyonu sağlıyor.

Gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması ve aerodinamik mikrofon kanalı, Huawei FreeBuds 3'ün karşı tarafın daha net duymasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasına yardımcı oluyor.

Başta da söylediğimiz gibi kulaklık, aktif gürültü azaltma özelliğine sahip. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor. ANC işlevini açmak / kapatmak için sol kulaklığa hafifçe vurmak yeterli oluyor. Aynı zamanda gürültü engelleme fonksiyonu, Huawei AI Life uygulaması üzerinden de ayarlanabiliyor.

KULLANIM SÜRESİ NASIL?

Kulaklıktaki 14mm dinamik sürücü, her kulaklığın gövdesine yerleştirilen karmaşık bir bas tüpü ile birlikte, her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin verecek şekilde çalışıyor.

Kulaklığın batarya performansına baktığımızda, tek şarjla 4 saatlik batarya ömrü vaat ettiğini görüyoruz. Şarj kutusu ile birlikte kullanıldığında ise bu süre 20 saate çıkıyor. Kulaklığı şarj etmek için USB Type-C kablosuz kullanılıyor. Bu kablo ile 1 saatte, tamamen şarj mümkün. Ayrıca kulaklık ters şarj özelliğini de destekliyor.

Son olarak, Freebuds 3 modelinin 190ms gecikme süresine sahip olduğunu söyleyelim. (Shiftdelete)