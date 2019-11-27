Tesla'nın yeni pick-up'ı, ilginç tasarımının yanı sıra, sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor. Araçta paslanmaz çelik malzeme kullanılıyor ve camları kırılmıyor. Ancak tanıtım sırasında Tesla Cybertruck'ın camı, hiç beklenmedik bir şekilde kırıldı. Tesla CEO'su Elon Musk, yaşanan bu olayın ardından şaşkınlığını gizleyememiş olsa da Cybertruck'ın tanıtımını aracın kırık camlarıyla tamamladı.

Milyonlarca kişi, yapılan tanıtım etkinliklerinden sonra aynı şeyi düşünmeye başladı. "Kırılmaz denilen cam neden kırıldı?" Bu soru elbette, Tesla yetkilileri tarafından da soruldu ve konuyla ilgili bir iç soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında aracın camlarının neden o hale geldiği anlaşılmaya çalışıldı. Şimdi ise konuyla ilgili resmi bir açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapıldı.

ELON MUSK NE DEDİ?

Lansman sırasında araca yapılan işkence, sadece camla ilgili değildi. Ekip, aracın paslanmaz çelik gövdesinin sağlamlığını gösterebilmek için büyük bir balyozla aracın ön kapısına da vurdu. Aslına bakacak olursak bu test gayet başarılıydı çünkü aracın sol ön kapısı balyoz darbelerine karşı "Bana mısın?" dememişti. Musk'ın açıklamalarına göre aracın camının hasar görmesinin asıl nedeni, cama fırlatılan demir bilye değil, balyozun ta kendisiydi.

Elon Musk, camın neden kırıldığını Twitter üzerinden bir takipçisinin kendisine gönderdiği yanıt aracılığıyla açıkladı. Musk, balyozla aracın ön kapısına vurulmasının, kırılmaz denilen camın alt kısmına hasar verdiğini, bu yüzden de demir bilyenin camı mahvettiğini söyledi. Peki ya arka cam? Lansmanda, aracın sadece sol ön kapısına balyozla vurulmuştu. Elon Musk, arka camın neden hasar gördüğüne dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Arka camla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da elimizde doğrulanmamış bir bilgi var. Bir Tesla çalışanına göre Cybertuck'ın ön camı zırhlı. Fakat arka camında böyle bir dayanıklılık söz konusu değil. Aslına bakacak olursak bu doğrulanmamış açıklama 'doğru' olabilir ve arka cam bu yüzden demir bilyeye dayanamamış olabilir. Ancak son söz yine Tesla tarafından yapılacak resmi bir açıklamayla söylenmiş olacak. (Webtekno)

Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu!